Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta, iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.E., yanında bulundurduğu silah ile komşusu A.B., eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T.'ye ateş etti.

Olay yerinde müdahale

Silahlı saldırı sonucu A.B., eşi A.B. ve kayınvalidesi Y.T. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis güvenlik önlemleri aldı

Olayın hemen ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli N.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, delil toplama çalışmalarına devam etti.