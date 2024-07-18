Kastamonu Valiliği tarafından koordine edilen proje, AFAD İl Müdürlüğü, Kastamonu İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Başkent EDAŞ’tan oluşan bir komisyon tarafından yürütülüyor. Artan köy yangınlarına karşı alınacak önlemler ve hızlı müdahale teknikleri üzerine vatandaşlar eğitiliyor.

Hızlı müdahale için bilinçlendirme

Kastamonu Valiliği’nin başlattığı projede, köyleri ziyaret eden ekipler vatandaşlara yangın anında yapılması gerekenleri öğretiyor. İlk olarak teorik bilgiler verilirken, ardından yangın vanası ve yangın söndürme tankının kullanımı uygulamalı olarak gösteriliyor. Bu kapsamda Bostan köyünde düzenlenen eğitimde vatandaşlara yangın sırasında alınacak önlemler anlatıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, eğitimlere katılarak vatandaşlarla birlikte yangın önlemleri hakkında bilgi aldı. Vali Dallı, yangınların büyük kısmının eskiyen elektrik tesisatlarından kaynaklandığını belirtti.

Elektrik tesisatlarının yenilenmesi

Vali Meftun Dallı, “Kastamonu’nun yüzde 72’si ormanlarla kaplı. Eski elektrik tesisatları yangınlara sebebiyet veriyor. Bu nedenle, evlerin elektrik tesisatlarının yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca, baca temizliği yapılmadığında yangın riski artıyor. Köylülerimiz evlerini terk ettiklerinde elektriği kapatmaları büyük önem taşıyor” diye açıkladı.

İlk etapta 61 köy

Vali Dallı, ilk etapta 61 köyde eğitimler düzenleneceğini açıkladı. “Bostan köyümüz bu çalışmaların 12’ncisi. Taşköprü ve Araç gibi riskli ilçelerimizde de eğitimler planlıyoruz. Ekiplerimiz, yangınla ilgili su deposu, su tankeri gibi araçları kontrol ediyor ve eksiklikleri tespit ederek rapor haline getiriyor” diye konuştu.

Hızlı ve etkili müdahale

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “Köyde yaşayan vatandaşlarımıza ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi veriliyor. İlk müdahale, yangınların kontrol altına alınmasında kritik bir öneme sahip. Ahşap evlerde yangın başladığında, hızlı müdahale yapılmazsa itfaiye ekipleri gelene kadar evler tamamen yanabilir. Bu nedenle, köydeki imkanları kullanarak yangına müdahale etmek büyük önem taşıyor” dedi.