Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Mehmet Çelebi köyünün ormanlık alanında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu hızla yetkililere bildirdi.

Orman bölge müdürlüğü ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahaleye başladı. Alevlerin hızla yayılmasını önlemek için yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor. Yoğun çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.