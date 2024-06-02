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Yaralılardan Gürleyen ve Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı lar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Manisa'da tarım alanından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kaza da, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı yönetimindeki 37 SD 103 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 416 plakalı otomobil çarpıştı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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