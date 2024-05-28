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Yaralı lar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aziz H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza da, otomobil sürücüsü ile Aziz H, Recep H, Ruşen T. ve İsmail Ö. yaralandı.

Mehmet E. yönetimindeki 34 LA 6890 plakalı otomobil ile Mesut O. idaresindeki 06 DH 5973 plakalı servis minibüsü, Daday-Eflani kara yolu Boyalılar mevkisinde çarpıştı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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