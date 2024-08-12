Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan üç kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gideros Koyu'nun iki mil açığında batan "Maviş" isimli teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

Balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G'nin Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K, Hülya M. ile Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun iki mil açığında dün, içinde gezintiye çıkan altı kişinin bulunduğu yaklaşık beş metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler tarafından batan teknedeki üç kişi kurtarılmış, kaybolan diğer üç kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.