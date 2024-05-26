Olay, uçağın Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e seyahat ettiği sırada meydana geldi.

Korku Dolu Anlar Yaşandı

Uçak, Dublin Havalimanı'na inişi sırasında türbülansa girerek 6 yolcu ve 6 mürettebatın yaralanmasına yol açtı. Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA), türbülansın Türkiye üzerinde gerçekleştiğini ve yaralananların sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğini bildirdi. Uçak, yerel saatle 13.00'te Dublin'e iniş yaptı ve havalimanı polisi ile acil durum görevlileri tarafından karşılandı.

Havalimanı Operasyonları Etkilenmedi

DAA, Dublin Havalimanı ekibinin yolculara ve havayolu personeline tam destek sağlamaya devam ettiğini belirtti. Havalimanındaki operasyonların ise türbülans olayı nedeniyle etkilenmediği açıklandı. QR017 sefer sayılı uçakta meydana gelen türbülans, uçuş güvenliği ve havacılık sektörü açısından önemli bir olay olarak kaydedildi.

Yaralıların Durumu

Yaralanan 12 kişinin durumları hakkında detaylı bilgi verilmezken, acil durum ekiplerinin gerekli müdahaleleri yaptığı ve yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Havayolu şirketi yetkilileri, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaparak, yolcuların ve mürettebatın güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.