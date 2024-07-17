Son zamanlarda ortaya çıkan kanıtlar, Apple'ın katlanabilir iPhone veya iPad geliştirmeye yönelik ciddi adımlar attığını gösteriyor. Şirketin cam ekranlarla ilgili aldığı yeni patentler, yakın gelecekte katlanabilir cihazların piyasada olabileceğine işaret ediyor. Apple, geçtiğimiz dönemlerde "iPhone Fold" gibi projelerden vazgeçtiği yönündeki söylentilere rağmen, şu anda en az iki model üzerinde çalıştığı ve bu konuda bir dizi patent başvurusunda bulunduğu iddia ediliyor.

Yeni patentin detayları neler?

Apple'ın son patent başvurularından biri, katlanabilir bir ekranın iki yarısının nasıl bir araya gelebileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor. Şirket, bu teknolojide merkeze doğru sivrilen cam ekranları kullanmayı hedefliyor. Patentler, menteşenin her iki tarafına yerleştirilmiş normal ekranların yanı sıra, düşme durumlarında daha fazla dayanıklılık sağlamak için ekran kaplama katmanının köşe ve kenar kısımlarının inceltilmiş olacağını ortaya koyuyor.

Geleceğe yönelik adımlar

Apple'ın bu patentlerle amaçladığı, gelecekteki katlanabilir cihazlar için dayanıklı ve işlevsel ekran çözümleri sunmak. Özellikle iPhone veya iPad gibi günlük kullanımda sıkça düşme riski olan cihazlar için, ekranların daha dayanıklı hale getirilmesi büyük önem taşıyor.