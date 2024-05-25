Hatay'ın Kumlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda meydana geldi. İsa Şahinoğlu yönetimindeki KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik'in kullandığı 31 AEF 356 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar:

Kazada, KKTC plakalı araçta bulunan İsa Şahinoğlu, Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İncelemesi ve Soruşturma:

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü Tanığı İfadeleri:

Kazayı gören görgü tanıkları, çarpışmanın çok şiddetli olduğunu ve büyük bir gürültüyle gerçekleştiğini belirtti. Görgü tanıklarından biri, "İki aracın da çok hızlı olduğunu gördüm. Çarpışmanın ardından hemen olay yerine koştuk ama maalesef araçlarda bulunan bazı kişiler hayatını kaybetmişti" dedi.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor:

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazaya neden olabilecek tüm faktörler inceleniyor.