Türkiye'de sokak köpeklerinin haklarını koruyan yasaların tartışma konusu olmasıyla birlikte, köpek katliamlarına ilişkin haberler artarak devam ediyor. Niğde ve Ankara'daki katliamların ardından, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çöplükte çuvallar içinde ölü köpekler bulundu. Olay, köpeklerin öldürülmesini meşrulaştıran yasanın ardından gelen bir diğer trajik örnek olarak kayıtlara geçti.

Çuvalda köpek cesetleri bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, belediyeye ait bir çöplükte çuvallar içinde yaklaşık 10-15 köpek cesedi bulundu. Cesetlerin görüntülerinin bir vatandaş tarafından kaydedilmesi, olayın geniş bir şekilde duyulmasına neden oldu. Ölü köpeklerin bulunduğu çuvallar, hayvan hakları savunucuları ve yerel halk arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Belediyeden suç duyurusu

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, olayın ardından harekete geçerek belediyenin avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Başkan Martin, yaptığı açıklamada, “Belediyemize ait vahşi depolama alanında çuvallar içerisinde 10-15 adet köpeğin ölü vaziyette bulunduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiştir. Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini halkımıza bildiririz” şeklinde konuştu.

Sokak köpeklerinin öldürülmesini meşrulaştıran yasa, TBMM tarafından kabul edildikten sonra hayvan hakları savunucuları ve vatandaşlar arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Yasanın ardından köpek katliamlarına dair haberlerin sıklıkla gelmesi, bu durumun ne kadar ciddi bir sorun haline geldiğini gözler önüne seriyor. Edirne’de yaşanan bu son olay, yasaların getirdiği sonuçların ve bu tür canice eylemlerin önlenmesi gerektiğinin altını çizmektedir.