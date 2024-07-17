İzmir'in ünlü Kavacık üzümü, bu yıl sıcak hava koşulları nedeniyle normalden 20 gün önce hasat edilecek. Üreticiler, ürünün kalitesini korumak için çeşitli önlemler alıyor.

Erken hasat sebebi: sıcak hava

İzmir’in coğrafi işaretli ürünü olan Kavacık üzümü, bu yıl beklenmedik sıcak hava dalgası nedeniyle erken olgunlaştı. Normalde ağustos ayının sonunda hasat edilen üzüm, bu yıl ağustosun başında toplanmaya başlanacak. Kavacık Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, geçen yıl yağışlar nedeniyle yaşanan mildiyö hastalığının bu yıl sıcak hava ile dengelendiğini belirtti. Özkan, “Bu sene belediyenin çiftçiye verdiği gübre ve ilaç desteğiyle toparladık. Bu sene rekolte geçen yıla göre arttı ama geçmişteki tonajları henüz yakalamış değiliz” dedi.

Sıcaklık artarsa üzüm bozulabilir

Haziran ayında yaşanan yüksek sıcaklıkların üzümün erken olgunlaşmasına neden olduğunu ifade eden Özkan, temmuz ayında sıcaklıkların daha da artması durumunda üzümün zarar görebileceğini belirtti. Özkan, “Tüketiciler, Kavacık üzümünü 20 gün önce yiyecek ancak temmuzda sıcaklıklar artarsa üzüm bozulabilir. Köylü, kendi imkanlarıyla bağların üstünü örtmeye çalışacaktır. Bu da bir maliyet ve işçilik demek oluyor” dedi. Ayrıca, üreticilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Üreticilerin mücadelesi

Üzüm üreticisi Fatma Yılmaz, bu yıl verimin iyi olduğunu belirtti. Yılmaz, “Geçen yıl ilaçlama yaptığımız için hastalıktan çok zarar görmedik. Bağımızın serin yerde olmasının da olumlu etkisi oldu. Ama sıcaklıklar artarsa üzümler yanmasın diye otla üstlerini kapatırız” dedi. Yılmaz, bu yıl üzüm tanelerinin daha erken olgunlaştığını ve ağustos başında hasadın başlayacağını söyledi.

Sıcak havanın üretime etkisi

Bu yılın erken hasat dönemi, sıcak hava koşullarının ürün üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Üreticiler, ürünlerini korumak için çeşitli önlemler alıyor ve destek bekliyor. Kavacık üzümü, bu yıl beklenenden erken sofralarda yerini alacak.