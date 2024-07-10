Aydın'ın Didim ilçesinde, iki arkadaş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi, silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kavgayı ayırmak isteyen Serdar Tokat, M.Y. adlı şahsın ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti

Olay, Didim ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. ve M.Y. adlı iki arkadaş, Altınkum’da alkol aldıktan sonra sanayiye geri döndüler. İki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.Y., kısa süre sonra H.K.'nın kaldığı iş yerine gelerek tabancayla ateş açtı.

Serdar Tokat'ın trajik ölümü

H.K. ile aynı iş yerinde çalışan Serdar Tokat, silah seslerini duyunca dışarı çıktı ve M.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, M.Y.'nin tabancasından çıkan kurşun Serdar Tokat'ın boğazına isabet etti. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, iki çocuk babası olan Serdar Tokat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı tutuklandı

Olay sonrası Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serdar Tokat’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.