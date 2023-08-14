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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza gece yarısı Bursa 'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bakırcı sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin A. (40) yönetimindeki 16 KAG 64 plakalı otomobil, kavga ihbarına giden polis memuru Ü.B.'nin (52) kullandığı Motosikletli Timler Grup Amirliği'ne ait motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Ü.B. ile arkasında bulunan polis memuru M.Y. (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine yaralı polis memurlarının meslektaşları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memurları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.