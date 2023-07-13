Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kerim Palak yönetimindeki 34 PA 548 plakalı hafif ticari araç ile Recep Ali Sarı yönetimindeki KR QI 115 Almanya plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil takla attı. Kazada 2 sürücü ile hafif ticari araçtaki Hülya Fatma ve Derya Palak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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