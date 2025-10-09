İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti Grup Toplantısı’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Kavuncu, “Bu durum, kutsal Meclis çatısı altında hiç kimsenin tahammül edemediği, görmeyi arzu etmediği bir olaydır” dedi.



“Burası Meclis, bu kabul edilemez”

DEM Parti Grup Toplantısı’nda atılan sloganları eleştiren Kavuncu, “Burası Meclis, bu kabul edilemez. Bu durum, kutsal Meclis çatısı altında hiç kimsenin tahammül edemediği, görmeyi arzu etmediği bir olaydır. Buna en şiddetli şekilde tepki gösterdik” ifadelerini kullandı.

Kavuncu, tepkilerinin ardından DEM Parti’den gelen karşılıkları da eleştirerek, “Bir terör örgütü lideri lehine tezahürat yapamazsınız. Bu bir kanaat önderi değil, terör örgütü lideridir. Biz bunu söylediğimizde ‘Siz Kürtlerle ilgili söz söyleyemezsiniz’ denildi. Bu anlayışı reddediyoruz” dedi.

“Tehlikeli bir süreç başlatılıyor”

Kavuncu, Abdullah Öcalan’ın bir kanaat önderi gibi gösterilme çabasının çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

“Bir terör örgütü liderini Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi göstermek onarılmaz sıkıntılara yol açar. Türkiye’de yıllardır bu konu itinayla ayrıştırıldı. Bugün gelinen nokta, çok tehlikeli bir sürece işaret ediyor” diye konuştu.

“Milleti aptal yerine koymayın”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un, TBMM komisyonunun İmralı’ya gitmesine yönelik önerisini de değerlendiren Kavuncu, “Komisyonun oraya gitmesinin amacı bellidir. Milleti aptal yerine koymayın. Her şey açıkça konuşuluyor, mesajlar veriliyor. Bu öneri samimiyetten uzak” dedi.

“Umut hakkının şartı pişmanlıktır, bu yok”

Öcalan’a “umut hakkı” verilmesi tartışmalarına da değinen Kavuncu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Vinter davasını hatırlatarak, “Umut hakkının en önemli şartı pişmanlıktır. Öcalan’ın Cumhuriyet’e ve Lozan’a saldıran dili ortada. Pişmanlık emaresi yok” dedi.

“Sessizlik tehlikeli”

Kavuncu, Meclis’te yaşanan olaylara karşı diğer partilerden tepki gelmemesini eleştirdi:

“Tek bir milletvekili ayağa kalkıp ‘Bu kabul edilemez’ demedi. Bu tehlikeli bir sessizliktir. Bu duyarsızlığı kabul etmiyoruz.”

İsrail ve Boeing çıkışı

Kavuncu, İsrail’in üç Türk milletvekilini alıkoymasına da değinerek iktidarın sessizliğini eleştirdi. “Dünya lideri sıfatı, milletvekillerinize dokunulmadığı zaman hak edilir. Bugün ABD ne der diye bakıyoruz” dedi.

Boeing uçak alımıyla ilgili de “Boeing, İsrail Hava Kuvvetleri’yle ortak çalışıyor. Dünya lideri, o uçakları almaz” sözleriyle eleştiride bulundu.

Suikast, çeteleşme ve çevre sorunları

Avukat Serdar Öktem’in öldürülmesiyle ilgili konuşan Kavuncu, “Türkiye dünyaya çete ihraç eden ülke haline geldi. Gençler çetelerin ağına düşüyor. Bu bir beka sorunu” dedi.

Kuraklık ve Karadeniz’deki kokarca istilasına da dikkat çeken Kavuncu, TBMM’de bu konuların gündeme taşınacağını açıkladı.