CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kavun üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları yerinde görmek için Niğde'de tarlaları ziyaret etti. Gürer, bu ziyaretlerde çiftçilerin sorunlarını bizzat dinledi ve tarım sektörünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

"Çiftçi bu yıl kazanç sağlayamadı"

Niğde'nin Türkiye tarımında önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Gürer, “Buğdaydan domatese, patatesten karpuza kadar birçok ürün ekildi ancak çiftçiler bu yıl ürünlerinden para kazanamadı,” dedi. Gürer, kavun ve karpuz üreticilerinin de bu yıl ciddi zararlar yaşadığını belirterek, “Tarlada kalan kavunlar, toplanmadığı takdirde büyük bir fire ve zarar oluşturacak,” ifadelerini kullandı.

Artan maliyetler çiftçiyi zor durumda bıraktı

Kavun üreticisi Hacı Koç, artan maliyetler ve düşük piyasa fiyatları nedeniyle yaklaşık 1 milyon TL zarar ettiğini açıkladı. Koç, “Fide, gübre, mazot gibi girdilerin maliyeti sürekli artarken, satış fiyatları aynı kalıyor. Bu durum biz çiftçileri büyük bir borç yükü altına sokuyor. Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz?” diyerek yaşadıkları ekonomik zorlukları dile getirdi.

Gürer'den çiftçi borçlarına erteleme teklifi

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve faizlerinin silinmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunduğunu belirtti. Gürer, “Çiftçilerin borçlarının 2027 yılına kadar ertelenmesi ve faizlerinin silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde tarım sektörü büyük bir krizle karşı karşıya kalacak,” şeklinde konuştu.

Kavun üreticisinin durumu iyiye gitmiyor

Hacı Koç, kavun üretiminden elde edilen kazancın düşük olduğunu ve birçok üreticinin kavunlarını maliyetine bile satamadığını belirtti. “Fide maliyetini bile karşılayamıyoruz. Tarlada kalan kavunlar yüzünden zararımız daha da artıyor. Bankalar borçlarımızı ertelemezse, çiftçinin ayakta kalması imkansız hale gelecek,” diyerek, çözüm bulunmazsa traktör ve tarlaların satılığa çıkacağını ifade etti.

Planlama eksikliği ve yüksek maliyetler çiftçiyi zorluyor

Gürer, tarımda planlama eksikliğinin bu sorunların temelinde yattığını belirterek, “Bu yıl kavun ve karpuzdan para kazanamayan çiftçiler, gelecek yıl daha az ekecek, bu da fiyatların artmasına neden olacak. Tarımda bir an önce planlı ve sürdürülebilir bir model benimsenmeli,” dedi.