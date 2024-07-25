Geçen yıla kıyasla iki kat artan satışlar, vatandaşları klima satın almaya yönlendirirken, montaj ustalarının yoğunluğu nedeniyle klima montajı için en az 2-3 hafta bekleme süresi oluştu.

Fiyatlar iki katına çıktı

Klima satıcıları, bu yılki aşırı sıcakların etkisiyle satışların geçen yıla göre iki katına çıktığını belirtti. Talepteki bu ani artış, fiyatların da yükselmesine neden oldu. Şu an piyasada 9.000 BTU kapasiteli bir klima 20 bin TL, 12.000 BTU'luk bir klima 25 bin TL, 18.000 BTU'luk bir klima ise 35 bin TL civarında satılıyor. En yüksek kapasiteli 24.000 BTU'luk klimalar ise 40 bin TL ve üzeri fiyatlarla alıcı buluyor.