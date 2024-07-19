Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olacağına dikkat çekti. Son günlerde artan sıcaklıkların etkisi hafta boyunca devam edecek. Özellikle deniz kıyısındaki bölgelerde, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da artacak.

Hafta boyunca yüksek sıcaklıklar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Aydın'da hava sıcaklıkları önümüzdeki beş gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte önümüzdeki günlerin hava durumu:

20 Temmuz Cumartesi: En düşük sıcaklık 26 derece, en yüksek 43 derece

En düşük sıcaklık 26 derece, en yüksek 43 derece 21 Temmuz Pazar: En düşük sıcaklık 27 derece, en yüksek 41 derece

En düşük sıcaklık 27 derece, en yüksek 41 derece 22 Temmuz Pazartesi: En düşük sıcaklık 25 derece, en yüksek 41 derece

En düşük sıcaklık 25 derece, en yüksek 41 derece 23 Temmuz Salı: En düşük sıcaklık 25 derece, en yüksek 40 derece

Deniz kıyısında hissedilen sıcaklıklar daha yüksek olacak

Özellikle Aydın'ın deniz kıyısındaki bölgelerinde, yüksek nem oranı ile birlikte hissedilen sıcaklıklar daha da yüksek olacak. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.