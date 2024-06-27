İSTANBUL (AA) - Kaya Holding, Londra'da bulunan Great Northern Hotel'i satın alarak yurt dışındaki ilk yatırımını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 oteliyle Türkiye'nin en büyük otel zincirlerinden biri olan Kaya Turizm Grubu, Londra'da King’s Cross'ta bölgesinde bulunan Great Northern Hotel’i satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, Great Northern Hotel yatırımının Türkiye ve İngiltere'nin karşılıklı turizm ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olacağını belirterek, "İlk yurt dışı otel yatırımımızı Londra'da gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği üzere Londra, dünyanın en önemli iş ve turizm metropollerinden biri. Satın aldığımız otel Londra'da, King's Cross'ta prestijli bir bölgede bulunmakta olup, İngiltere'nin Avrupa'ya tek demiryolu bağlantısının olduğu St. Pancras istasyonunun hemen yanında yer almakta. Bu otel ile birlikte, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunup, Türkiye'deki otellerimize gelen yabancı turist sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İngiltere’de bu çapta otel yatırımı yapan ilk Türk turizm firması olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.















