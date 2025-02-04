Ünlü sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, eşi Evren Bölek’ten boşanıyor. İddiaya göre Açar, eşinin telefonuna casus yazılım yükleyerek ihanetini ortaya çıkardı. Ancak mahkemede bu delili kullanamayacağını öğrendi.

Sadakatsizliği casus program ile yakaladı

Beste Açar, 2022 yılında evlendiği Evren Bölek ile ihanet iddiaları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı. Günaydın gazetesi yazarı Ömer Karahan’ın haberine göre, Açar, eşinin sadakatsizliğini tespit etmek için telefonuna casus bir yazılım yükledi ve onun çapkınlık yaptığını öğrendi.

Ancak Açar, casus yazılım yoluyla elde edilen bilgilerin mahkemede hukuken delil olarak kullanılamayacağını öğrendi. Buna rağmen boşanma davasını açtı.

Evren Bölek barışmak istiyor

İddialara göre Evren Bölek, olay ortaya çıktıktan sonra evi terk edip Urla’ya gitti. Ortak tanıdıkları aracılığıyla Beste Açar’a hâlâ onu sevdiğini ve boşanmak istemediğini iletti. Ancak Açar’ın kararında kararlı olduğu belirtiliyor.