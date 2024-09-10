İzmir’in Çeşme ilçesinde balık avlamak üzere Sakızlı Koyu’na giden 64 yaşındaki Mahmut Yiğit, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Olay, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hızlı müdahalesi sayesinde sonuçlandı.

Olayın detayları

Mahmut Yiğit, kayalıklarda yürüdüğü sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre aşağı düştü. Düşme sonucu bel ve kalça bölgelerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Olayın hemen ardından 112 acil çağrı merkezine haber verildi ve sağlık ekipleri ile polis olay yerine yönlendirildi.

Hastaneye sevk edildi

Çeşme İtfaiye Grubu, yangın ve arama kurtarma ekibinden Çavuş Aykut Yavuz Ay, itfaiye erleri Hakan Ertanzan ve Sezer Doğukan Doğan ile şoför Emrah Demirci, kazazedenin güvenli bir şekilde kayalıklardan çıkarılması için titiz bir operasyon gerçekleştirdi. Yiğit, travma sedyesiyle güvenli bir şekilde kayalıklardan çıkarıldı ve Çeşme Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan muayenede Mahmut Yiğit’in sağ kalçasında kırık tespit edildi. Tedavi altına alınan Yiğit’in sağlık durumu yakından takip ediliyor.