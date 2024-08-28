Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'inci günde devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, UMKE ve köy halkı katılırken, bölgedeki arama tarama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Narin Güran’ın bulunması için çevredeki evler ve araziler titizlikle inceleniyor.

Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır.

Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir.

Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır. "