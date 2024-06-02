Hayvanlar konusunda toplumu duyarlı olmaya davet eden KAYHAKDER Başkanı Nilgün Üzel; “Bir köpeğin imza vermesi beni öldürün demesi mümkün değildir. Bu hayvanların hakkına girmek hayvan severlerin üzülmelerine sebep olmak kul hakkı değil midir? Lütfen biraz daha duyarlı olalım hayvanların insanlara yardım etmek için çabaladıklarını depremde insanları kurtardıklarını unutmayalım” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Cumhuriyet Meydanı’nda sokak hayvanlarının barınaklara toplatılması ve 30 gün içinde sahiplenilmeme durumunda uyutma işleminin uygulanmasını ön gören yasa tasarısına tepki olarak basın açıklamasında bulundu.

Hayvanlar konusunda toplumu duyarlı olmaya davet eden KAYHAKDER Başkanı Nilgün Üzel; “ Bugün burada sokak hayvanlarının uyutulması konusundaki gündem için toplanmış bulunuyoruz. Onların hepsi bizim canımız, çocuklarımız o çocuklarımızın sadece konuşma özellikleri yok. Bir canlı konuşamıyor diye duyguları insandan yüz kat fazla olan canlıları uyutmak söz konusu olabilir mi? Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Ötenazi bir canlının isteği üzerine imza karşılığında yapılır. Bir köpeğin imza vermesi beni öldürün demesi mümkün değildir. Bu hayvanların hakkına girmek hayvan severlerin üzülmelerine sebep olmak kul hakkı değil midir? Lütfen biraz daha duyarlı olalım hayvanların insanlara yardım etmek için çabaladıklarını depremde insanları kurtardıklarını unutmayalım” şeklinde konuştu.