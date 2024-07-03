S.D.Ç. isimli kadın, yolda karşılaştığı kayınvalidesi Neriman Ç.’nin önünü kesti ve terlikle darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle birlikte S.D.Ç., otomobiline binerek kayınvalidesine çarptı ve olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası kaydetti

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, S.D.Ç.’nin kayınvalidesine saldırdığı ve daha sonra arabasıyla çarptığı anlar net bir şekilde görüldü.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Neriman Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edildi.

Serbest bırakıldı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D.Ç., adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, S.D.Ç.’yi serbest bıraktı.