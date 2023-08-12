Olay, dün gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi T.K. ile tartışan F.K., 1 yaşındaki kızı S.K.’yi de alarak, annesi Ş.Ö.’nün evine gitti. T.K., telefonla aradığı eşi cevap vermeyince otomobiliyle kayınvalidesinin evinin önüne giderek 3 el ateş etti. T.K. ardından jandarmaya teslim oldu. T.K.'nin ifadesinde, “Eşimin telefonlarına ulaşamadım, bir anlık sinirle yaptım” dediği öğrenildi.



Polis ekipleri 3 katlı binada yaptığı incelemede, saçmaların duvara ve camlara zarar verdiğini tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.