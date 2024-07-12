İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadının cesedi Beylikdüzü'nde bir inşaatta parçalanmış halde bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine adresi kontrol etti.

İnşaatta inceleme yapan ekiplerce, bir kadına ait cesedin parçalara ayrılmış şekilde poşete konulduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmada, cesedin ailesi tarafından 19 Haziran'da kayıp başvurusunda bulunulan E.R.A'ya (23) ait olduğu belirlendi.

Ekipler, E.R.A'nın temizlik için evine gittiği F.D'yi (43) gözaltına aldı. Kadının temizlik için gittiği evde şüpheli tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.

F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

