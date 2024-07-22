Zirveye tırmandıktan sonra kaybolmuşlardı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Perşembe günü tırmanışa başlayan dağcılar, cumartesi sabahı zirveye ulaştı. Ancak inişe geçen dağcı gruptan Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın, kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları hızla başladı

Kaybolan dağcılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Van ve Ağrı AFAD ekipleri ile yerli rehberlerden oluşan arama ekipleri, kaybolan dağcıları bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Gece hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle kamp yapmak zorunda kalan ekipler, sabah 07.30 itibarıyla aramalara yeniden başladı.

Donmuş halde bulundular

Ağrı Dağı'nın kuzey tarafında yer alan 'buzul platosu' bölgesine geçiş yapan ekipler, her iki dağcıyı da donmuş halde buldu. Kuzey rotasında 4 bin 800 metre rakımda bulunan dağcıların cenazelerinin indirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen cenazeleri güvenli bir şekilde indirmek için yoğun çaba harcıyor.