İsa ÇİÇEK/KOCAALİ(Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Talat Tenkoğlu (53), jandarma ve AFAD ekiplerince ormanda bulundu.

Şerbetpınar Mahallesi'nde oturan Talat Tenkoğlu'ndan haber alamayan yakınları, dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Tenkoğlu, evinden bulunmayınca bölgede arama başlatıldı. Jandarma ile AFAD ekiplerince yapılan aramada, Tenkoğlu'na, bugün ormanda ulaşıldı. Durumu iyi olan Tenkoğlu, ailesine teslim edildi. (DHA)

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