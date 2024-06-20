Perşembe gecesi ormanlık alanda kaybolan Farida'nın izini süren eşi Noni, korkunç bir manzarayla karşılaştı: Eşinin eşyaları ve karnı şişkin bir piton...

6 metrelik piton, kadını bütün olarak yutmuş!

Köylülerin yardımıyla yakalanan pitonun karnı yarılınca acı gerçek ortaya çıktı. Farida, 6 metrelik piton tarafından bütün olarak yutulmuştu. Olay, Endonezya'da nadir olsa da yaşanan piton saldırılarının bir yenisi olarak kayıtlara geçti.

Eşinin ölümüyle sarsılan koca: "Sonsuza kadar üzgün kalacağım"

Farida'nın cansız bedeni köye getirildiğinde, acı haberle sarsılan yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğuldu. Eşi Noni, "Karımın tek başına dışarı çıkmasına izin verdiğim için sonsuza kadar üzgün kalacağım" diyerek acısını dile getirdi.

Piton saldırıları Endonezya'da sık görülen bir durum mu?

Endonezya'da piton saldırıları nadir olsa da, bu tür olaylar zaman zaman yaşanabiliyor. Geçen yıl bir çiftçi, 8 metrelik bir piton tarafından boğularak hayatını kaybetmişti. 2022'de ise bir kadın, yine bir piton tarafından bütün olarak yutulmuştu.