Erzurum'un Hınıs ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, kaybolmuş ve sıcaktan bitkin düşmüş bir yavru buzağıyı fark etti. Polisler, buzağıya su verip o anları cep telefonuyla kaydederken, minik buzağı kısa sürede sahibine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Bahçe Mahallesi'nde devriye sırasında kayıp ve bitkin halde bulunan buzağıya su vererek şefkat gösterdi. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda buzağının sahibi bulunarak kendisine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.