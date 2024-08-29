Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen arama çalışmaları, olayın üzerindeki sır perdesini kaldırmakta yetersiz kalıyor. 9 gündür süren aramalarda henüz bir iz bulunamazken, Narin’in anne ve babası çapraz sorguya alındı. Anne Yüksel Güran’ın köydeki bazı ifadeleri ise dikkatleri üzerine çekti.

Arama çalışmalarında şok gelişme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen arama çalışmaları geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 12 bin 565 araç kullanılarak, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi ve 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alan tarandı. Ancak, tüm bu çabalara rağmen Narin Güran’dan hala bir iz bulunamadı.

Anne ve baba çapraz sorguda

Olayın derinleşmesiyle birlikte, Narin Güran’ın anne ve babası Yüksel Güran ve Arif Güran, polis tarafından çapraz sorguya alındı. Bu süreçte, annenin köyde yaptığı bazı açıklamalar ise dikkat çekti. Didem Arslan Yılmaz’ın programında paylaştığı bilgilere göre, anne Yüksel Güran, karakola gitmeden önce köydeki kadın aktivistlere, "Herkese bir umut gelmiş. Herkes kızımın canlı olarak bulunacağını söylüyor. Ama benim içime öyle doğmuyor. Neden öyle acaba?" demişti. Bu ifadeler, annenin umudunun kalmadığını ve içsel bir kaygı taşıdığını gösteriyor.

Anne Yüksel Güran’ın açıklamaları, birçok soru işareti doğuruyor. İfadesinde içsel bir umutsuzluk ve kaygı ifadesi bulunması, yetkililerin bu durumu değerlendirmeye almasına neden oldu. Ayrıca, kaybolan Narin Güran’ın abisinin kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenememesi de olayın karmaşıklığını artırıyor.

Narin Güran’ın bulunması için yürütülen çalışmalar devam ederken, anne ve babanın ifadeleri ve sorguları olayın seyrini etkileyebilir. Yetkililer, elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeye devam edecek. Olayın nasıl gelişeceği ve Narin Güran’ın akıbeti ise büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.