ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Cansız bedeni bulundu

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'nun cansız bedeninin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış şekilde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Öte yandan, Prof. Dr. Karasu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.