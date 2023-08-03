Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı.

Tekin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Günlerce süren çalışmaların ardından Tekin'in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde cenazesi bulundu. Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.