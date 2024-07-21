Olay, gece saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, istasyona motosikletle gelen 2 kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi. Görevli, pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine görevli ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kişiler, görevliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle 2 kişi olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA