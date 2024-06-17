Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde turizm bölgelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştırmaya karar verdi. Özellikle Antalya, Muğla ve İzmir'de geniş kapsamlı denetimler yapılacak. Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı denetim takvimini oluşturdu

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte denetim takvimini belirledi. Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" dedi.

Eğlence mekanlarına sıkı denetim

Denetim ekipleri, yaz aylarında Antalya, Muğla ve İzmir gibi popüler turizm beldelerinde yoğunlaşacak. Bu çerçevede, Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli gönderildi. Özellikle gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulüpleri, otel ve pansiyonlar detaylı bir şekilde denetlenecek. Ayrıca restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de denetimlere tabi olacak.

Denetimler sırasında gece kulüpleri, restoranlar ve plaj kulüplerinde hasılat tespitleri yapılacak. Elde edilen bulgular ışığında gerekli işlemler başlatılacak.

Konut kiralama sektörüne yakın takip

Gelir İdaresi ekipleri, günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek. Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılı analiz çalışmaları yapılarak, gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilecek ve gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potansiyeli bulunan konutlar da yoklamaya tabi tutulacak.

Kayıt dışılıkla mücadele hız kesmeden sürecek

Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre, bu denetimlerin amacı kayıt dışı ekonomiyi minimize etmek ve kayıt altına almak. "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz sürecek" diyen Şimşek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli adımların atılacağını belirtti. Yaz döneminde denetimlerin daha da artması bekleniyor.

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.



Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz. https://t.co/KMtmbUDRRl — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 17, 2024