Yetki belgesi olmayan işletmelerin ilan girişlerini engellemeyi hedefleyen düzenleme, 2. Faz çalışmalarıyla tamamlanıyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yapılan düzenlemeyle 14 Mayıs 2024 öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan işletmelerin mesleki deneyim şartı aranmadan yetki belgesi başvurusunda bulunabileceğini belirtti. Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan EİDS, yetki belgesiz işletmelerin ilan girişlerini engelleyecek şekilde tasarlandı.

Özelmacıklı, yetki doğrulamanın E-Devlet entegrasyonu ile yapılacağını ve bu sayede taşınmaz mal sahiplerinin tespitinden, yetkilendirme sürecine kadar tüm aşamaların elektronik ortamda gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu düzenleme ile, kayıt dışı emlak işletmelerinin faaliyetlerinin kontrol altına alınması hedefleniyor.