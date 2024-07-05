Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik teftişleri sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çalışma hayatında yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için denetim ve teftişlerin sürdüğünü söyledi.

Sahada iş müfettişlerimiz ile birçok farklı sektörde denetimlerimizi gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu yılın ilk yarısında yaptığımız teftişlerin sonucunda 132 milyon TL işçi alacağının ve 37 milyon TL kamu alacağının ödenmesini sağladık. Mevzuata aykırılık tespit ettiğimiz işyerlerine 212 milyon TL idari para cezası uyguladık" dedi.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1809186740642644241