Üniversite kayıt dönemi, milyonlarca öğrenci için yeni bir başlangıcı müjdeliyor. Ancak yeni yerleşim yeri arayışında olan öğrenciler, barınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye’nin öğrenci yoğunluğu yüksek olan 10 şehrindeki konut kira fiyatları güncellendi. İşte, üniversite öğrencilerinin en fazla yaşadığı şehirlerdeki kira fiyatlarına dair detaylar.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı şehirlerdeki kira fiyatları önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aşağıda, en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan şehirlerdeki ortalama kira bedellerini bulabilirsiniz:

Öğrenci kentin Eskişehir'in kira rakamları

Eskişehir, Türkiye’de en fazla üniversite öğrencisini barındıran şehir olarak dikkat çekiyor. Şehirdeki ortalama birim kira fiyatı 161 TL/m², ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 TL olarak belirlendi. Eskişehir’deki yüksek öğrenci nüfusu, kira fiyatlarının da artmasına neden oldu.

İstanbul

İstanbul, öğrenci nüfusu açısından ikinci sırada yer alıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak kira fiyatları yüzde 46 arttı. Ancak reel olarak yüzde 13’lük bir düşüş gözlemlendi. İstanbul’daki ortalama birim kira 234 TL/m², ortalama kira bedeli ise 23 bin 373 TL olarak belirlendi.

Ege Bölgesi'nin kira artışı

İzmir, 6 kamu ve 3 vakıf üniversitesi ile öğrenci yoğunluğunu sürdürüyor. İzmir’de kiralar geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 61 yükseldi. Şehirdeki ortalama birim kira 207 TL/m², ortalama kira bedeli ise 21 bin 903 TL olarak kaydedildi.

Başkentte kira durumu

Ankara’da üniversite öğrencileri için kira bedelleri de dikkat çekici. Ortalama birim kira 176 TL/m², ortalama kira ise 20 bin 965 TL olarak belirlenmiştir.

Antalya'ya yabancı talebin etkisi

Antalya’daki konut kiraları, yabancı talebinin artması nedeniyle yükseldi. Şehirdeki ortalama birim kira 172 TL/m², ortalama kira bedeli ise 18 bin 749 TL olarak belirlendi.

Kocaeli’de ortalama birim kira 161 TL/m², ortalama kira bedeli ise 18 bin 248 TL olarak hesaplandı.

Sakarya ve Erzurum en düşük kira fiyatları

Sakarya ve Erzurum, öğrenci yoğunluğuna göre en düşük kira bedellerine sahip şehirler arasında yer alıyor. Sakarya’da ortalama kira 14 bin 168 TL, Erzurum’da ise 14 bin 339 TL olarak belirlenmiştir.

Bursa ve Konya kira fiyatları

Bursa’da ortalama kira bedeli 16 bin 44 TL, Konya’da ise 17 bin 309 TL olarak kaydedilmiştir.