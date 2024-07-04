KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Türkiye Kaykay Federasyonu, yeni açtığı paten branşında altyapı yatırımlarıyla başarılı sporcular yetiştirip ay yıldızlı bayrağı Avrupa ve dünya çapında düzenlenen organizasyonlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Federasyon, ulusal çaptaki ilk tekerlekli paten yarışlarını, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) sponsorluğunda, İstanbul Motor Sporları Kulübünce 1993'te Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin ilk asfaltlı yarış pistinde düzenledi.

Çeşitli kategorilerde motor sporları yarışlarına ev sahipliği yapan 1950 metre uzunluğundaki TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin bir bölümü, federasyon yetkililerince paten sporcularının yarışacağı mesafelere göre hazırlandı.

Türkiye'de ilk defa yapılan Tekerlekli Paten 1. Etap yarışlarına 6 ilden katılan ​​​​​​​8 ve 15 yaş üstü 167 sporcu, kürsüye çıkma mücadelesi verdi.







- Kaplan: "İl sayılarımız, kulüp sayılarımız artacak"



Türkiye Kaykay Federasyonu Genel Sekreteri Armağan Kaplan, AA muhabirine, federasyona kısa süre önce paten branşının eklendiğini anımsatarak, ilk etap yarışmasını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

İlk yarışmaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Kaplan, federasyon başkanı Metin Ayvazoğlu'nun desteğiyle kısa sürede organize olarak antrenörlük, sonrasında da hakem kursu açtıklarını, teknik eleman yetiştirme sürecinin ardından illere duyuru yapıp altyapı sporcularını davet ederek ilk yarışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaplan, bundan sonraki süreçte sporcu sayısının daha da artacağını düşündüklerine değinerek, "Daha da gelişecek, il sayılarımız, kulüp sayılarımız artacak. Sporculara ilk yarış olduğu için destek olması adına yarışma tulumlarını, patenlerini temin ettik, konaklama desteği verdik." diye konuştu.

Tesisleşme konusunda da gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Kaplan, sokaklarda paten kullanan gençlerin sağlığı ve güvenliği açısından parklara yeni paten yollarının yapımıyla ilgili Türkiye Belediyeler Birliğiyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.

Kaplan, ilk yarışma için otomobil pistini tercih etmelerinin spontane geliştiğinden bahsederek, "İstanbul'da tekerlekli paten antrenör kursu yaptık. Oraya geldiğimizde bu pisti duyduk. Yabancı hocalarımız da vardı. 'Gidip bakalım, burada yarışma yapılır mı, nasıl olur' derken kalktık geldik. İncelemeleri yaptık. Hatta geldiğimizde de çok güzel bir yarış izledik. Sağ olsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da hiç ikiletmedi, bize gerekli desteği sağladılar." diye konuştu.

Tekerlekli patende ilk olarak altyapıyı geliştirip altyapı takımı oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Kaplan, "15 ve 18 yaş altı kategorilerde World Skate'in İtalya'da düzenleyeceği uluslararası yarışmalar var. Sporcuları yetiştirip uluslararası platformda ülkeyi temsil etmek istiyoruz." dedi.







- Eski milli sporcu ve antrenör Tunay Şimşek, pistlere tekerlekli patenle döndü

Yarışlara Kocaeli'den katılan, short trackta eski milli sporcu ve antrenör 25 yaşındaki Tunay Şimşek, buz hokeyi ve short track branşlarında 2008 yılında başlayan aktif spor yaşantısının 14 yıl sürdüğünü, sahalara tekerlekli patenle dönüş yaptığını anlattı.

Çocukluğunun geçtiği ilçenin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Şimşek, tekrar aktif sporculuğa döndüğü paten branşının eğlenceli olduğunu söyledi.

Şimşek, tekerlekli patenin, antrenman sahasının kolay hazırlanabilmesi açısından daha ekonomik ve pratik spor olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"2012'de milli sporcu oldum. Milliliğin yanı sıra birçok yurt dışı, Türkiye derecesi... Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Yaklaşık 8 sene milli takım, 4 sene da A Milli Takım kaptanlığı yaptım. Şimdi de antrenörlüğüne devam ediyorum. Fakat sporu bırakmadım, bırakamadım. O yüzden tekerlekli patene devam etmek istiyorum. Tabii bunda da amacımız antrenör olmak. Bu yüzden de sporu yapmak istedim. Sporu yapmadan antrenörlüğünü yapamayız tabii. İlk önce sporu yapacağız, sonra antrenörlüğünü daha güzel yapacağız inşallah."







- Short track sporcusu Elif Doğa Derin: "Ülkemizde yeni ama gelecekte bayağı popüler olur"



Short trackta 2023-2024 sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamlayan 14 yaşındaki Elif Doğa Derin, yeni branşı tekerlekli patende de şampiyonluklar yaşamayı hedeflediğini belirtti.

Derin, "Normalde buz pateni yapıyorum ama şu an kara pateni yarışlarına katılmaya karar verdim. Buzda sezon bitince çalışmalarımıza devam ettik, tekerlekli paten yarışlarına hazırlandık. 'Ülkemizde yeni ama gelecekte bayağı popüler olur' düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.