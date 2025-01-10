Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların başladığını duyurdu. 2025 Kaymakamlık Sınavı'na başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

Sınava başvuran adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca, başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilir.

Sınav detayları ve kılavuz

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgilere, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2025 Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu’ndan ulaşılabiliyor. Adaylar, başvuru sürecinde dikkatli olmalı ve sınav hakkında tüm bilgilere önceden erişmeli.