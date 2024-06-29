Her geçen gün kan bağışının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe kan bağışına dikkat çekti. İlçeye gelen mobil kan bağışı ünitesini ziyaret eden Kaymakam Gökçe, kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. Kanın bir gün değil her gün ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gökçe, farkındalık oluşturarak herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.





Konu ile ilgili Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada “Kaymakamımız İbrahim Gökçe Türk Kızılay’ının ilçemizde kurulan Mobil Kan Bağışı Ünitesini ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Türk Kızılay’ının Ulusal Kan Bağışı Kampanyası kapsamında ilçemizde kurulan Mobil Kan Bağışı Ünitesi gün boyu vatandaşlarımızın kan bağışını kabul etti. Kan bağışı kampanyası kapsamında Kaymakamımız İbrahim Gökçe, Hakimimiz Muhammet Fatih Tuncal, ilçe müdürlerimiz, siyasi parti teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlarımız kan bağışında bulundu. Kaymakamımız İbrahim Gökçe, kan bağışının önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek kan bağışına uygun vatandaşlarımızı kan bağışına katılmaya davet etti" ifadeleri yer aldı.