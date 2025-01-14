Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen proje nedeni ile okula ziyarette bulunan İlçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek öğrencilere kendi elleri ile sabah çorbası ikramında bulundular.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz yılın son aylarında hayata geçirilen ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ projesi iş insanlarının da destekleri ile aksamadan devam ediyor.



Sabahın erken saatlerinde okullarına gelen ve derslerine giden okulun öğrencileri giriş kapısından kendilerine verilen çorbayı alarak içip daha sonra derslerine gidiyorlar. Okula Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile birlikte ziyarette bulunan ilçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan okula gelen öğrencilere kendi elleri ile sabah çorbası dağıttılar.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve okul Müdürü Faruk Al ev sahipliği yaparken Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen’de hazır bulundular.

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, “Nazilli’de bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulunduk. Okul yönetimi tarafından hayata geçirilen, ‘Okulumda Sağlıklı Besleniyorum’ projesini yerinde inceledik. Bizde öğrencilerimize kendi ellerimize çorba dağıtarak öğrencilerimize derslerinde başarılar diledik. Okullarımızda bu tür anlamlı projeler artarak çoğalmalıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve Okul yönetimimizi kutluyorum” dedi.