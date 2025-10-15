Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni’ne katıldı. Konuşmasının ardından kura çekimine geçen Erdoğan, ilk çektiği kurada kaymakam adayının memleketiyle aynı ilçenin çıkması üzerine salonda neşeli bir atmosfer oluştu.

Kura çekiminde Erdoğan’ın eline gelen ilk zarfta, adayın doğduğu yer olan Sinop’un Durağan ilçesi yazılıydı. Bu beklenmedik tesadüf salondakiler tarafından gülümsemeyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise duruma esprili bir şekilde yaklaşarak,

“Sinopluymuşsun, o zaman adil olsun diye bir kez daha çekelim,”

dedi ve yeniden kura çekti.

İkinci çekilen kurada bu kez Yozgat’ın Şefaatli ilçesi çıktı. Erdoğan’ın bu hamlesi salonda alkış tufanına neden oldu. Kura törenine katılan kaymakam adayları ve protokol üyeleri, renkli anlara sahne olan bu bölümü keyifle izledi.

Törende genç kaymakamlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlayacak mülki idare amirlerine önemli mesajlar verdi. Erdoğan, kaymakamların toplumun her kesimine eşit yaklaşması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Şunu asla unutmayın, inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun bu vatan topraklarında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Kapınıza kim gelirse gelsin, sıkıntılarına çözüm bulmak için çabalayacaksınız.”

Erdoğan, kaymakamlık görevinin büyük sorumluluk taşıdığını belirterek, bu mesleğin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı kalamayacağını, gerektiğinde uykudan ve aile zamanından fedakârlık yapmayı gerektirdiğini ifade etti.

“Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız,” diyen Erdoğan, kaymakam adaylarına samimiyetle görev yapmaları çağrısında bulundu.