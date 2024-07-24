Bodrum'da sahil erişimini engelleyen bir demir kapı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla kaldırıldı. Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisindeki bu kapı, müşteri karışıklığını önlemek amacıyla 2018 yılında iki otel arasında inşa edilmişti.

Kapının kaldırılması

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, sahildeki demir kapının kaldırılması için harekete geçti. Kapının, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in verdiği talimat doğrultusunda kaldırıldığı bildirildi. Bu müdahale, kamuya ait sahil alanlarının erişime açık olması gerektiği prensibi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Milli Emlak Müdürlüğü'nden açıklama

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapının kaldırılması işlemine dair detaylar paylaşıldı. 2018 yılında, iki otel arasında müşteri karışıklığını önlemek amacıyla inşa edilen kapının, sahil erişimini kısıtladığı için kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Sahil erişimi ve kamusal alanlar

Kapının kaldırılması, sahil şeridinin halka açık ve erişilebilir olması gerektiği yönündeki yasal ve toplumsal beklentilere uygun bir adım olarak değerlendirildi. Bodrum Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü, kamuya açık alanların korunması konusunda duyarlı olduklarını belirtti.

Yerel halk gelişmeden memnun

Sahil bölgesinde yaşayan ve tatil yapan vatandaşlar, kapının kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sahil şeridine erişimin kolaylaştırılması, bölge sakinleri ve turistler için olumlu bir gelişme olarak karşılandı.