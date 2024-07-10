Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom şehrinde yaşanan olayda, bir adam kayınvalidesini 5. katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya atarak öldürdü.

Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Artyom kentinde 7 Temmuz'da meydana gelen trajik olay, tüm ülkeyi şok etti. 54 yaşındaki bir adam, kayınvalidesini evlerinin balkonuna sürükleyerek 5. kattan aşağıya attı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliği açıklanmazken, şüpheli gözaltına alındı ve polis tarafından sorgulanıyor​.

Cinayetin sebebi belli oldu

FederalPress haberine göre, şüpheli kayınvalidesinin kendisine ve ailesine yük olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple yaşlı kadını evlerinin balkonundan aşağıya atarak bu sorumluluktan kurtulmayı amaçladı. Olayın ardından yaşlı kadının çoklu travma nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi​

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak daha detaylı bir soruşturma başlattı. Şüphelinin neden böyle bir eyleme kalkıştığı, daha önce benzer davranışlar sergileyip sergilemediği ve aile içindeki ilişkiler detaylı bir şekilde inceleniyor.