Kaynar Su Bile Dayanamıyor! İşte Eksi 28,2 Dereceyle Türkiye'nin En Soğuk Yeri

Doğu Anadolu Bölgesi, dondurucu soğukların etkisi altında. Erzurum'un Tekman ilçesi, eksi 28,2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. İlçede her yer buzla kaplandı, soğuk havanın etkisi çarpıcı görüntülerle kendini gösterdi.

Kaynar su buz olarak yere düştü

Tekman'da bir vatandaşın eline aldığı sıcak suyu havaya atmasıyla oluşan manzara, soğuk havanın şiddetini gözler önüne serdi. Havaya atılan su, buz tanecikleri olarak yere düştü. Bu ilginç anlar kameralara da yansıdı.

Şadırvanlar ve çatılar buz tuttu

Dondurucu soğuklar nedeniyle ilçede şadırvanlar tamamen buz tuttu, evlerin çatılarında dev sarkıtlar oluştu. Vatandaşlar, soğuk havanın yaşamı tehdit eder hale geldiğini belirterek günlük hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini ifade etti.

Doğu Anadolu’da soğuklar etkisini sürdürüyor

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının Doğu Anadolu Bölgesi’nde birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşlar, bu ekstrem soğuklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.