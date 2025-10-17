Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, S.A.’ya (16) kaynar su dökerek işkence eden M.A.İ.A. (19) ve babası G.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay sonrası anne, şikayetini geri çekti.

Manisa’da korkunç aile içi şiddet

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, 16 yaşındaki S.A.’ya ağabeyi M.A.İ.A. (19) tarafından kaynar su dökülerek işkence edildi. Olay sonrası babası G.A. da gözaltına alındı. Her iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde M.A.İ.A.’nın kız kardeşine “Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile” dediği, kaynar su döktüğü ve saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından M.A.İ.A.’nın adresine baskın düzenledi. Baskın öncesinde tişörtünü yakan ve bıçakla kendine zarar veren M.A.İ.A., kolundan yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi sonrası emniyete götürülen M.A.İ.A. ve babası G.A., adliyeye sevk edildi.

Şiddete maruz kalan çocuk koruma altına alındı

Manisa Valiliği talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, S.A. için gerekli tedbirleri başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, S.A. İlk Kabul Birimi tarafından koruma altına alındı ve barınma, psikolojik destek ile sağlık taramasından yararlanacağı belirtildi.

Anne şikayetini geri çekti

Olay sonrası şikayetçi olan anne, hem eşi G.A. hem de cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. hakkındaki şikayetini geri çekti. Annenin, oğlunun pişmanlığı ve yaşanan üzücü olay nedeniyle şikayetini çektiği ifade edildi.