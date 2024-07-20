Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilişim sektöründe büyük bir adım atarak, teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Kayseri Bilişim Akademisi'ni kurdu. Başvuruları 1 Ağustos’ta sona erecek projeye katılmak isteyen gençler basvuru.kayseri.bel.tr resmi web sitesini ziyaret edebilecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘geleceğin teknoloji yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, Teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurmak, gençlere bu alanda yeni fırsatlar sunmak amacıyla Bilişim Akademisi kuruldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 15 Temmuz’da başvurularının başladığını duyurduğu projesi Bilişim Akademisi, gençlere bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, veri bilimi, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler sunarak onları geleceğe hazırlayacak bir eğitim yuvası olacak. Bu akademi sayesinde, Kayseri'de teknoloji ve bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlanacak.

15 Temmuz'dan itibaren Bilişim Akademisi'ne başvurular alınmaya başlanırken, 1 Ağustos’ta başvurular sona erecek. Tamamen online olarak gerçekleştirilen başvurular için, gençler basvuru.kayseri.bel.tr resmi web sitesini ziyaret ederek, başvuru şartlarını görebilecek.

Bilişim Akademisi ile sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de bilişim sektöründe söz sahibi olabileceği bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, Kayseri’deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi oluşturulacak. Akademide 12 ay teorik, 6 ay pratik eğitim olmak üzere toplamda 18 ay sürecek programla gençlere eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerini, bilişim dünyasının heyecan verici yolculuğuna davet ederek, basvuru.kayseri.bel.tr resmi web sitesini ziyaret etmeleri duyuruldu.

18 ay sürecek eğitimin sonunda öğrenciler, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması yapmak gibi sosyal becerilerin yanı sıra yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşacak. Öte yandan, bilim heyetinin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar da yapılacak.