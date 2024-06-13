Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Bilim Merkezi’nde, Türk Uzay Misyonu kapsamında Astronot Tuva Cihangir Atasever’in gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu canlı yayınla Kayserililerle buluşturdu. Etkinlikte tarihi ana tanıklık eden 100 kişi heyecanla yörünge altı araştırma uçuşunu izledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi’nde, Türk Uzay Misyonu kapsamında Türkiye’nin uzay bilimleri alanında gerçekleştirdiği projeler ile Kayserililerin uzay ve bilim merakına katkı sunan etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever’in 8 Haziran 2024’te, ABD’nin New Mexico Eyaletinde gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşu, Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte canlı olarak yayınlandı.

ABD’nin New Mexico Eyaletinde, Virgin Galactic firmasına ait Spaceport tesislerinden gerçekleşen ve Türkiye’deki tüm Bilim Merkezlerinin ortak yayın yaptığı etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK ve TUA yetkilileri de katıldı.

Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenen Yörünge Altı Araştırma Uçuşu Etkinliği’nde ortak yayınla tarihi ana tanıklık eden 100 kişi heyecanla yörünge altı araştırma uçuşunu izledi.

Astronot Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlarken, uçuş yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. "VSS Unity" yörünge altı aracı taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişti ve ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı.

Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirdi.

Uçuşun hemen ardından açıklamada bulunan Astronot Tuva Cihangir Atasever, "Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik diyebilirim" dedi.

Merkezde Yörünge Altı Araştırma Uçuşu canlı yayınının yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Etkinliğe katılan 100 uzay meraklısı, canlı yayından uçuşun izlenmesinin ardından astronomi söyleşileri, atölye etkinlikleri, gökyüzü bulmacası, roket devresi ve Tuva Cihangir Atasever maskesi faaliyetlerinde hem öğrendi hem de verimli ve keyifli bir hafta sonu geçirdi.