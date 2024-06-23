Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mini hayvanat bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, oyun alanı, piknik imkânları ve gün batımı manzaralarıyla vatandaşların uğrak yeri olan Beştepeler Mesire Alanı’nda yenileme çalışması yaptı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kullanımda olan mesire alanlarında da iyileştirme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kentin önemli turistik ve yeşil alan merkezi olarak dikkat çeken, mini hayvanat bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, oyun alanı, piknik imkânları ve gün batımı manzaralarıyla vatandaşların uğrak yeri olan Beştepeler Mesire Alanı’nda yenileme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, bakımı yapılan 307 bin metrekarelik bir alana sahip olan Beştepeler Mesire Alanında sulama, çim biçme gibi bitki bakımlarının yanı sıra temizlik faaliyetleri ile hizmete devam ediliyor.

Vatandaşlara daha güzel ve konforlu alanlarda hizmet etmek amacıyla Beştepeler Mesire Alanı’nda piknik masalarını yenileme çalışması yapan ekipler, toplam 330 adet piknik masası bulunan alanda neredeyse tamamını revize ederek hizmete sundu.

Geniş yeşil alanları ile sıcak yaz günlerinde büyük ilgi gören Beştepeler Mesire Alanı’nda kent donatıları değişimi ve ilaveleri de yapıldı.